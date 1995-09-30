Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
30 сент. 1995, -:- МСК
30.09.1995, -:- МСК
суббота
Составы