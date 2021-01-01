Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
5 мая 1993, 23:00 МСК
5.05.1993, 23:00 МСК
среда
Составы