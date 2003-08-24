Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
23 авг. 2003, 23:00 МСК
23.08.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы