Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
21 июля 2001, 23:00 МСК
21.07.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы