Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
7 авг. 1998, 23:00 МСК
7.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы