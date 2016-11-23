Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 44
Полоз 49
Нобоа 66
3:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коста 35
Бернат 52
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2016, 20:00 МСК
23.11.2016, 20:00 МСК
среда
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
87
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
66'
66'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
49'
49'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
44'
44'
82
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
5
Терентьев
Денис Терентьев
9
Григорьев
Максим Григорьев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
13
Рафинья
Рафинья
90
7
Боатенг
Джером Боатенг
58
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
18
Бернат
Хуан Бернат
52'
52'
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
21
Лам
Филипп Лам
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
73
11
Коста
Дуглас Коста
35'
35'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
27
Алаба
Давид Алаба
3
Алонсо
Хаби Алонсо
25
Мюллер
Томас Мюллер
37
Грин
Юлиан Грин
18
Киммих
Йозуа Киммих