Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
9 нояб. 1997, -:- МСК
9.11.1997, -:- МСК
воскресенье
Составы