Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 авг. 1996, 23:00 МСК
20.08.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы