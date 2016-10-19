Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Феррейра-Карраско 62
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
8
Киреев
Игорь Киреев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
77
20
Азмун
Сердар Азмун
75
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
9
Григорьев
Максим Григорьев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
62'
62'
89
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
16
Корреа
Анхель Корреа
57
9
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
16
Врсалько
Шиме Врсалько
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
5
Тиагу
Тиагу
23
Гайтан
Николас Гайтан
17
Ньигес
Сауль Ньигес
21
Гамейро
Кевин Гамейро