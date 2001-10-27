Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
26 окт. 2001, 23:00 МСК
26.10.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы