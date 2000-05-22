Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 мая 2000, 23:00 МСК
21.05.2000, 23:00 МСК
воскресенье
Составы