Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 окт. 2005, 23:00 МСК
1.10.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы