Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2001, 23:00 МСК
23.06.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы