Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
7 июня 2000, 23:00 МСК
7.06.2000, 23:00 МСК
среда
Составы