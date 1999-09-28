Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
4:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
27 сент. 1999, 23:00 МСК
27.09.1999, 23:00 МСК
понедельник
Составы