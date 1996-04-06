Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
5 апр. 1996, 23:00 МСК
5.04.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы