Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
15 сент. 1995, 23:00 МСК
15.09.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы