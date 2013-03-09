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РПЛ
Ростов VS Алания
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Ростов - Алания: 04 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Ростов - Алания: 04 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
4 сент. 1992, 23:00 МСК
4.09.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
09.03.2013
09 марта 2013
сб
17:30
Алания
0 : 0
Ростов
09.03.2013
09 марта 2013
сб
17:30
Алания
0
Ростов
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
19:45
Ростов
3 : 1
Алания
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
19:45
Ростов
3
Алания
1
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:15
Алания
0 : 0
Ростов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:15
Алания
0
Ростов
0
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
19:45
Ростов
0 : 1
Алания
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
19:45
Ростов
0
Алания
1
01.10.2005
01 окт. 2005
сб
23:00
Ростов
1 : 0
Алания
01.10.2005
01 окт. 2005
сб
23:00
Ростов
1
Алания
0
27.05.2005
27 мая 2005
пт
23:00
Алания
0 : 0
Ростов
27.05.2005
27 мая 2005
пт
23:00
Алания
0
Ростов
0
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Ростов
0 : 0
Алания
28.08.2004
28 авг. 2004
сб
23:00
Ростов
0
Алания
0
07.05.2004
07 мая 2004
пт
23:00
Алания
0 : 0
Ростов
07.05.2004
07 мая 2004
пт
23:00
Алания
0
Ростов
0
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Алания
1 : 0
Ростов
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Алания
1
Ростов
0
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Ростов
3 : 1
Алания
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Ростов
3
Алания
1
10.09.2002
10 сент. 2002
вт
23:00
Ростов
1 : 1
Алания
10.09.2002
10 сент. 2002
вт
23:00
Ростов
1
Алания
1
23.03.2002
23 марта 2002
сб
-:-
Алания
2 : 1
Ростов
23.03.2002
23 марта 2002
сб
-:-
Алания
2
Ростов
1
08.11.2001
08 нояб. 2001
чт
-:-
Алания
3 : 0
Ростов
08.11.2001
08 нояб. 2001
чт
-:-
Алания
3
Ростов
0
23.06.2001
23 июня 2001
сб
23:00
Ростов
3 : 0
Алания
23.06.2001
23 июня 2001
сб
23:00
Ростов
3
Алания
0
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Алания
2 : 0
Ростов
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Алания
2
Ростов
0
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Ростов
0 : 1
Алания
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Ростов
0
Алания
1
27.09.1999
27 сент. 1999
пн
23:00
Ростов
4 : 2
Алания
27.09.1999
27 сент. 1999
пн
23:00
Ростов
4
Алания
2
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Алания
3 : 1
Ростов
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Алания
3
Ростов
1
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Ростов
1 : 0
Алания
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Ростов
1
Алания
0
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Алания
0 : 1
Ростов
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Алания
0
Ростов
1
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