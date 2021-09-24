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Ростов VS Ахмат
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Ростов - Ахмат: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Ахмат: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
24 сент. 2021, -:- МСК
24.09.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Ростов
0 : 1
Ахмат
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Ростов
0
Ахмат
1
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0
Ростов
1
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3
Ахмат
0
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1
Ростов
1
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2
Ахмат
1
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Ахмат
1
Ростов
0
28.07.2018
28 июля 2018
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Ахмат
28.07.2018
28 июля 2018
сб
21:30
Ростов
1
Ахмат
0
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
1
Ростов
0
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
Ростов
0
Ахмат
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ростов
0
Ахмат
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Ахмат
2
Ростов
1
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Ахмат
0 : 2
Ростов
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Ахмат
0
Ростов
2
18.07.2015
18 июля 2015
сб
21:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
18.07.2015
18 июля 2015
сб
21:00
Ростов
1
Ахмат
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Ростов
0
Ахмат
1
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
Ахмат
2
Ростов
1
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:00
Ахмат
3 : 0
Ростов
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:00
Ахмат
3
Ростов
0
15.07.2013
15 июля 2013
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Ахмат
15.07.2013
15 июля 2013
пн
19:00
Ростов
2
Ахмат
1
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
Ростов
0 : 3
Ахмат
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
Ростов
0
Ахмат
3
18.04.2013
18 апр. 2013
чт
17:00
Ростов
0(4) : 0(3)
Ахмат
18.04.2013
18 апр. 2013
чт
17:00
Ростов
0(4)
Ахмат
0(3)
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
18:00
Ахмат
2
Ростов
1
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
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27 мая, 23:12
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
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16 мая, 16:00
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
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Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
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Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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15 июня, 14:58
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14 июня, 14:45
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34