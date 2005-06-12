Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
11 июня 2005, 23:00 МСК
11.06.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы