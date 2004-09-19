Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 сент. 2004, 23:00 МСК
18.09.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы