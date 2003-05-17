Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2003, 23:00 МСК
16.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы