Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:4
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
24 авг. 2001, 23:00 МСК
24.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы