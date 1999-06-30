Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
4:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
29 июня 1999, 23:00 МСК
29.06.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы