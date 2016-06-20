Матч завершен
Россия
0:3
Матч завершен
Уэльс
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
20 июня 2016, 22:00 МСК
20.06.2016, 22:00 МСК
понедельник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы