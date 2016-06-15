Матч завершен
Россия
1:2
Матч завершен
Словакия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
15 июня 2016, 16:00 МСК
15.06.2016, 16:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы