Румыния - Черногория: 07 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
0:0

Румыния - Черногория: 07 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Черногория
Лига C, 1 тур

Лига C,

1 тур
7 сент. 2018, 21:45 МСК
7.09.2018, 21:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Черногория
0 : 1
Румыния
20.11.2018 20 нояб. 2018 вт 22:45
Черногория
0
Румыния
1
07.09.2018 07 сент. 2018 пт 21:45
Румыния
0 : 0
Черногория
07.09.2018 07 сент. 2018 пт 21:45
Румыния
0
Черногория
0

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