Румыния - Литва: 17 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
3:0

Румыния - Литва: 17 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Литва
Лига C, 5 тур

Лига C,

5 тур
17 нояб. 2018, 22:45 МСК
17.11.2018, 22:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

17.11.2018 17 нояб. 2018 сб 22:45
Румыния
3 : 0
Литва
17.11.2018 17 нояб. 2018 сб 22:45
Румыния
3
Литва
0
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 21:45
Литва
1 : 2
Румыния
11.10.2018 11 окт. 2018 чт 21:45
Литва
1
Румыния
2

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