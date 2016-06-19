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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Чемпионат Европы
Румыния VS Албания
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Румыния - Албания: 19 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Румыния
0:1
Румыния - Албания: 19 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Албания
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
19 июня 2016, 22:00 МСК
19.06.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
19.06.2016
19 июня 2016
вс
22:00
Румыния
0 : 1
Албания
19.06.2016
19 июня 2016
вс
22:00
Румыния
0
Албания
1
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
22:00
Албания
1 : 1
Румыния
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
22:00
Албания
1
Румыния
1
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
21:00
Румыния
1 : 1
Албания
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
21:00
Румыния
1
Албания
1
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
19:00
Румыния
6 : 1
Албания
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
19:00
Румыния
6
Албания
1
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
21:00
Албания
0 : 2
Румыния
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
21:00
Албания
0
Румыния
2
Новости
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
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#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали
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Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
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Новости матча
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08 сентября 2019, 09:21
Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55