Румыния - Албания: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
1:1

Румыния - Албания: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Албания
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:00 МСК
3.09.2010, 21:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

19.06.2016 19 июня 2016 вс 22:00
Румыния
0 : 1
Албания
19.06.2016 19 июня 2016 вс 22:00
Румыния
0
Албания
1
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 22:00
Албания
1 : 1
Румыния
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 22:00
Албания
1
Румыния
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:00
Румыния
1 : 1
Албания
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:00
Румыния
1
Албания
1
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 19:00
Румыния
6 : 1
Албания
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 19:00
Румыния
6
Албания
1
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 21:00
Албания
0 : 2
Румыния
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 21:00
Албания
0
Румыния
2

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