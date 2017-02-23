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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Рома
Рим
0:1
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Борре 16
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
23 февр. 2017, 21:00 МСК
23.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
15
Вермален
Томас Вермален
90
44
Манолас
Костас Манолас
45
3
Жуан
Жуан
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
76
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
84
10
Тотти
Франческо Тотти
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
20
Фасио
Федерико Фасио
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Наингголан
Раджа Наингголан
30
Жерсон
Жерсон
9
Джеко
Эдин Джеко
11
Салах
Мохамед Салах
Вильярреал
мин
7
Черышев
Денис Черышев
73
13
Андрес
Андрес
90
24
Борре
Сантос Борре
16'
16'
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
3
Анхель
Хосе Анхель
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
21
Бруно
Бруно
90
16
Родри
Родри
90
20
Сориано
Роберто Сориано
77
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
66
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
6
Руис
Виктор Руис
11
Коста
Хауме Коста
8
Джонатан
Джонатан
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
15
Адриан
Адриан
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу