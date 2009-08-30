Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 37
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Диего 26
Диего 68
Мело 90
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
30 авг. 2009, 19:00 МСК
30.08.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
70
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
47
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
37'
37'
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Перротта
Симоне Перротта
83
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Менез
Жереми Менез
90
Запасные
0
Артур
Артур
0
Жуан
Жуан
0
Мотта
Марко Мотта
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Вучинич
Мирко Вучинич
0
Черчи
Алессио Черчи
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
74
0
Диего
Диего
26'
68'
26', 68'
86
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
62
0
Мело
Фелипе Мело
90'
90'
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Трезеге
Давид Трезеге