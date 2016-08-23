Матч завершен
Рома
Рим
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Порту
Порту
Фелипе 8
Лаюн 73
Корона 75
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2016, 21:45 МСК
23.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
5
Паредес
Леандро Паредес
42
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
59
8
Перотти
Диего Перотти
86
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
20
Фасио
Федерико Фасио
42
Эмерсон
Эмерсон
86
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
59
Итурбе
Хуан Итурбе
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
2
Перейра
Макси Перейра
45
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
8'
8'
90
20
Андре Андре
Андре Андре
90
25
Отавио
Отавио
57
22
Перейра
Данилу Перейра
90
17
Корона
Хесус Корона
75'
75'
90
10
Силва
Андре Силва
66
Запасные
12
Са
Жозе Са
45
Лаюн
Мигель Лаюн
73'
57
Оливейра
Сержиу Оливейра
15
Эвандро
Эвандро
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
66
Адриан
Адриан
7
Варела
Сильвестр Варела