Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Строотман 17
Тусар 60
2:1
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Лион
Лион
Дьякаби 16
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
16 марта 2017, 23:05 МСК
16.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
84
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
76
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
17'
17'
90
13
Перес
Бруно Перес
59
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти
Лион
мин
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
78
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
16'
16'
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
60'
60'
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
84
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
18
Фекир
Набиль Фекир