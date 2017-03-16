Матч завершен
Рома
Рим
Строотман 17
Тусар 60
2:1
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Лион
Лион
Дьякаби 16
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
16 марта 2017, 23:05 МСК
16.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
84
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
76
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
17'
17'
90
13
Перес
Бруно Перес
59
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти
Лион
мин
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
78
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
16'
16'
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
60'
60'
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
84
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
18
Фекир
Набиль Фекир