Рома - Лацио: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Рома
Рим
-:-

Рома - Лацио: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-

Прошлые матчи

15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3
Рома
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1
Лацио
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Лацио
1 : 1
Рома
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Лацио
1
Рома
1
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3 : 0
Рома
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3
Рома
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:00
Рома
3 : 1
Лацио
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:00
Рома
3
Лацио
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
Лацио
0
Рома
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:00
Рома
2
Лацио
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
Рома
1 : 3
Лацио
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
Рома
1
Лацио
3
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Рома
3 : 2
Лацио
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Рома
3
Лацио
2
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Лацио
2 : 0
Рома
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Лацио
2
Рома
0
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Лацио
0
Рома
2
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1
Рома
4
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 0
Лацио
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
2
Лацио
0
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1
Рома
2
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2
Лацио
2
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Лацио
0 : 0
Рома
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Лацио
0
Рома
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Рома
2 : 0
Лацио
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Рома
2
Лацио
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 19:00
Рома
0 : 1
Лацио
26.05.2013 26 мая 2013 вс 19:00
Рома
0
Лацио
1
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 21:45
Рома
1 : 1
Лацио
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 21:45
Рома
1
Лацио
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Лацио
3 : 2
Рома
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Лацио
3
Рома
2

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Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
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В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
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Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
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