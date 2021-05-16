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Рома VS Лацио
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Рома - Лацио: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-
Рома - Лацио: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Лацио
Рим
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
Прошлые матчи
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3
Рома
0
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1
Лацио
1
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
19:00
Лацио
1 : 1
Рома
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
19:00
Лацио
1
Рома
1
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:30
Лацио
3 : 0
Рома
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:30
Лацио
3
Рома
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:00
Рома
3 : 1
Лацио
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:00
Рома
3
Лацио
1
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Лацио
0
Рома
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:00
Рома
2
Лацио
1
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:30
Рома
1 : 3
Лацио
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:30
Рома
1
Лацио
3
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Рома
3 : 2
Лацио
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Рома
3
Лацио
2
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
Лацио
2 : 0
Рома
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
Лацио
2
Рома
0
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Лацио
0
Рома
2
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1
Рома
4
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 0
Лацио
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
2
Лацио
0
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
Лацио
1
Рома
2
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Рома
2
Лацио
2
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Рома
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Лацио
0
Рома
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Рома
2 : 0
Лацио
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Рома
2
Лацио
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
19:00
Рома
0 : 1
Лацио
26.05.2013
26 мая 2013
вс
19:00
Рома
0
Лацио
1
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
21:45
Рома
1 : 1
Лацио
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
21:45
Рома
1
Лацио
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Лацио
3 : 2
Рома
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Лацио
3
Рома
2
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Новости
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
#
Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Рома» разгромила «Шахтер», «Гранада» всухую победила «Мольде»
12 марта, 00:57
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14