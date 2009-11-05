Матч завершен
Рома
Рим
Риисе 71
Окака-Чука 77
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Камара 20
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Кевин Блом
Кевин Блом
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
47
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
71'
71'
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Губерти
Стефано Губерти
67
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Сисиньо
Сисиньо
47
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
77'
77'
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Мотта
Марко Мотта
0
Перротта
Симоне Перротта
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Менез
Жереми Менез
0
Черчи
Алессио Черчи
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
73
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Этуху
Диксон Этуху
88
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Камара
Диоманси Камара
20'
20'
47
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Андерсон
Джое Андерсон
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Замора
Бобби Замора
0
Невланд
Эрик Невланд