Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 1
Эль-Шаарави 36
Перотти 63
3:0
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
5
Жуан
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
1'
36'
1', 36'
90
8
Перотти
Диего Перотти
63'
63'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
44
Манолас
Костас Манолас
21
Гоналон
Максим Гоналон
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
Жерсон
Жерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
22
Виллиан
Виллиан
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
16
Кенеди
Роберт Кенеди
23
Батшуайи
Миши Батшуайи