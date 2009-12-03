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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 32
Вучинич 59
2:1
Матч завершен
Базель
Базель
Хуггель 19
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
3 дек. 2009, 23:05 МСК
3.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Сисиньо
Сисиньо
73
0
Вучинич
Мирко Вучинич
59'
59'
59
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Менез
Жереми Менез
59
0
Тотти
Франческо Тотти
32'
32'
90
Запасные
0
Дони
Дони
0
Жуан
Жуан
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Базель
мин
0
Весселс
Штефан Весселс
90
0
Сафари
Беранг Сафари
79
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Желаберт
Маркос Желаберт
90
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
19'
19'
90
0
Карлитуш
Карлитуш
90
0
Фрай
Александр Фрай
90
0
Штреллер
Марко Штреллер
90
Запасные
0
Коломба
Массимо Коломба
0
Дзанни
Рето Дзанни
0
Ферати
Бег Ферати
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Кабрал
Кабрал
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес