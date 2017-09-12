Матч завершен
Рома
Рим
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
12 сент. 2017, 21:45 МСК
12.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Жуан
Жуан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
79
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
89
8
Перотти
Диего Перотти
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
68
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
20
Фасио
Федерико Фасио
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
21
Гоналон
Максим Гоналон
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Ундер
Дженгиз Ундер
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
62
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
79
17
Вьетто
Лусиано Вьетто
58
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
22
Гайтан
Николас Гайтан
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Корреа
Анхель Корреа