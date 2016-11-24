Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 11
Джеко 61
Матею 82
Джеко 88
4:1
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Земан 18
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 23:05 МСК
24.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
89
20
Фасио
Федерико Фасио
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
62
9
Джеко
Эдин Джеко
11'
61'
88'
11', 61', 88'
90
11
Салах
Мохамед Салах
83
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
17
Сек
Мустафа Сек
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
30
Жерсон
Жерсон
8
Перотти
Диего Перотти
Виктория
мин
1
Козачик
Матуш Козачик
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
82'
82'
90
9
Земан
Мартин Земан
18'
18'
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Громада
Якуб Громада
90
10
Копиц
Ян Копиц
62
15
Крменчик
Михал Крменчик
75
Запасные
13
Болек
Петр Болек
22
Баранек
Ян Баранек
7
Горжава
Томаш Горжава
24
Сухан
Ян Сухан
23
Бакош
Марек Бакош
12
Дуриш
Михал Дуриш
18
Пожнар
Томаш Пожнар