Матч завершен
Рома
Рим
Окака-Чука 19
Перротта 23
2:0
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Владимир Гриняк
Владимир Гриняк
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
71
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
23'
23'
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
46
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
19'
19'
90
0
Черчи
Алессио Черчи
76
Запасные
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Греко
Леандро Греко
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Тотти
Франческо Тотти
0
Менез
Жереми Менез
ЦСКА
мин
0
Караджов
Иван Караджов
90
0
Стоянов
Костадин Стоянов
90
0
Минев
Йордан Минев
90
0
Котев
Кирил Котев
90
0
Иванов
Иван Иванов
90
0
Янчев
Тодор Янчев
52
0
Тодоров
Йордан Тодоров
66
0
Янев
Коста Янев
90
0
Мороз
Викторс Мороз
90
0
Стоянов
Иван Стоянов
90
0
Маркиньос
Маркиньос
90
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Виданов
Павел Виданов
0
Бранеков
Александр Бранеков
0
Петров
Светослав Петров
0
Манчев
Владимир Манчев
0
Делев
Спас Делев