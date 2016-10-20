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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 19
Эль-Шаарави 34
Флоренци 69
3:3
Матч завершен
Аустрия
Вена
Хольцхаушер 16
Прокоп 82
Кайоде 84
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рома
мин
30
Жерсон
Жерсон
90
19
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
69'
69'
76
5
Паредес
Леандро Паредес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
19'
34'
19', 34'
65
10
Тотти
Франческо Тотти
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
81
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
33
Эмерсон
Эмерсон
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
6
Строотман
Кевин Строотман
57
Гросси
Лоренцо Гросси
9
Джеко
Эдин Джеко
11
Салах
Мохамед Салах
Аустрия
мин
1
Альмер
Роберт Альмер
24
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
16'
16'
90
18
Стронати
Патрицио Стронати
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
11
Венуто
Лукас Венуто
76
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
78
15
Сербест
Таркан Сербест
90
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
84'
84'
90
Запасные
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
6
Кадири
Мохаммед Кадири
5
Вукоевич
Огнен Вукоевич
25
Саламон
Томас Саламон
16
Прокоп
Доминик Прокоп
82'
7
Тажури
Исмаэль Тажури
27
Квасина
Марко Квасина