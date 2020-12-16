Матч завершен
Ринкон
Малага
0:2
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Гуидетти 32
Гуидетти 59
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 23:00 МСК
16.12.2020, 23:00 МСК
среда
События
Составы
Алавес
мин
-
Гуидетти
Джон Гуидетти
32'
59'
32', 59'
73