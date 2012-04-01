Матч завершен
Ренн
Ренн
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
1 апр. 2012, 22:00 МСК
1.04.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы