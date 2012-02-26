Матч завершен
Ренн
Ренн
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
26 февр. 2012, 22:59 МСК
26.02.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы