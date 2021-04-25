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Лига 1
Реймс VS Марсель
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Реймс - Марсель: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Реймс
Реймс
-:-
Реймс - Марсель: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
Марсель
1
Реймс
1
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0
Реймс
2
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2
Марсель
1
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0
Реймс
0
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1
Реймс
0
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
Реймс
1
Марсель
0
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Марсель
2 : 2
Реймс
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Марсель
2
Реймс
2
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
20:00
Реймс
0 : 5
Марсель
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
20:00
Реймс
0
Марсель
5
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:30
Реймс
1 : 1
Марсель
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:30
Реймс
1
Марсель
1
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
Марсель
2 : 0
Реймс
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
22:45
Марсель
2
Реймс
0
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:00
Марсель
2 : 3
Реймс
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:00
Марсель
2
Реймс
3
26.05.2013
26 мая 2013
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Реймс
26.05.2013
26 мая 2013
вс
22:00
Марсель
0
Реймс
0
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
22:00
Реймс
0 : 1
Марсель
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
22:00
Реймс
0
Марсель
1
Новости
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
#
Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48