Матч завершен
Реймс
Реймс
Сирхейс 30
Диа 84
Диа 90
3:4
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
21
56
64
81
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
9 февр. 2021, 20:30 МСК
9.02.2021, 20:30 МСК
вторник
События
Составы
Реймс
мин
-
Диа
Булайе Диа
84'
90'
84', 90'
89
-
Марешич
Дарио Марешич
89
-
Сирхейс
Кай Сирхейс
30'
30'
89
Валансьен
мин
-
B. Guillaume
B. Guillaume
21'
56'
21', 56'
68
-
K. Cabral
K. Cabral
64'
81'
64', 81'
89
-
S. D'Almeida
S. D'Almeida
89