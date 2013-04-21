Матч завершен
Реймс
Реймс
0:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
21 апр. 2013, 18:00 МСК
21.04.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы