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Реал VS Вильярреал
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Реал - Вильярреал: 26 сентября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Вильярреал: 26 сентября 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
26 сент. 2021, -:- МСК
26.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Реал
2
Вильярреал
1
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:15
Вильярреал
1 : 1
Реал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:15
Вильярреал
1
Реал
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал
2
Вильярреал
1
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
Вильярреал
2 : 2
Реал
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
22:00
Вильярреал
2
Реал
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
17:15
Реал
3 : 2
Вильярреал
05.05.2019
05 мая 2019
вс
17:15
Реал
3
Вильярреал
2
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:30
Вильярреал
2 : 2
Реал
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:30
Вильярреал
2
Реал
2
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:45
Вильярреал
2 : 2
Реал
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:45
Вильярреал
2
Реал
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:15
Реал
0 : 1
Вильярреал
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:15
Реал
0
Вильярреал
1
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Вильярреал
2 : 3
Реал
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Вильярреал
2
Реал
3
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Реал
1 : 1
Вильярреал
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Реал
1
Вильярреал
1
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
23:00
Реал
3 : 0
Вильярреал
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
23:00
Реал
3
Вильярреал
0
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
22:30
Вильярреал
1 : 0
Реал
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
22:30
Вильярреал
1
Реал
0
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Реал
1 : 1
Вильярреал
01.03.2015
01 марта 2015
вс
23:00
Реал
1
Вильярреал
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Вильярреал
0 : 2
Реал
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Вильярреал
0
Реал
2
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Реал
4 : 2
Вильярреал
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Реал
4
Вильярреал
2
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
22:59
Вильярреал
2 : 2
Реал
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
22:59
Вильярреал
2
Реал
2
22.03.2012
22 марта 2012
чт
-:-
Вильярреал
1 : 1
Реал
22.03.2012
22 марта 2012
чт
-:-
Вильярреал
1
Реал
1
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
Реал
3 : 0
Вильярреал
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
Реал
3
Вильярреал
0
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Вильярреал
1 : 3
Реал
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Вильярреал
1
Реал
3
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
21:00
Реал
4 : 2
Вильярреал
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
21:00
Реал
4
Вильярреал
2
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
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Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56