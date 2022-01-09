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Реал VS Валенсия
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Реал - Валенсия: 09 января 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Валенсия: 09 января 2022 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
8
Солер
Карлос Солер
19
Рачич
Урош Рачич
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Запасные
1
Хауме
Хауме
-
4
Мангала
Эльяким Мангала
-
18
Васс
Даниэль Васс
-
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
-
24
Пиччини
Кристиано Пиччини
-
6
Ферру
Ферру
-
17
Черышев
Денис Черышев
-
10
Олива
Кристиан Олива
-
30
Муса
Юнус Муса
-
9
Гамейро
Кевин Гамейро
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Главный тренер
Хави Грасия
Прошлые матчи
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
18:15
Реал
2 : 0
Валенсия
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
18:15
Реал
2
Валенсия
0
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
Валенсия
4 : 1
Реал
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
Валенсия
4
Реал
1
18.06.2020
18 июня 2020
чт
23:00
Реал
3 : 0
Валенсия
18.06.2020
18 июня 2020
чт
23:00
Реал
3
Валенсия
0
08.01.2020
08 янв. 2020
ср
22:00
Валенсия
1 : 3
Реал
08.01.2020
08 янв. 2020
ср
22:00
Валенсия
1
Реал
3
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1
Реал
1
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:30
Валенсия
2 : 1
Реал
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:30
Валенсия
2
Реал
1
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:45
Реал
2 : 0
Валенсия
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:45
Реал
2
Валенсия
0
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:15
Валенсия
1 : 4
Реал
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:15
Валенсия
1
Реал
4
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
23:15
Реал
2 : 2
Валенсия
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
23:15
Реал
2
Валенсия
2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:15
Реал
2 : 1
Валенсия
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:15
Реал
2
Валенсия
1
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:45
Валенсия
2 : 1
Реал
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:45
Валенсия
2
Реал
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Реал
3 : 2
Валенсия
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Реал
3
Валенсия
2
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
22:30
Валенсия
2 : 2
Реал
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
22:30
Валенсия
2
Реал
2
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Реал
2 : 2
Валенсия
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Реал
2
Валенсия
2
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Валенсия
2 : 1
Реал
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Валенсия
2
Реал
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
22:00
Реал
2 : 2
Валенсия
04.05.2014
04 мая 2014
вс
22:00
Реал
2
Валенсия
2
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Валенсия
2 : 3
Реал
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Валенсия
2
Реал
3
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
23:30
Валенсия
1 : 1
Реал
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
23:30
Валенсия
1
Реал
1
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
Валенсия
0 : 5
Реал
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
Валенсия
0
Реал
5
15.01.2013
15 янв. 2013
вт
22:59
Реал
2 : 0
Валенсия
15.01.2013
15 янв. 2013
вт
22:59
Реал
2
Валенсия
0
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
06 июня, 01:18
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56