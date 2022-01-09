Реал - Валенсия: 09 января 2022 смотреть онлайн

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Реал - Валенсия: 09 января 2022 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
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Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

14.02.2021 14 февр. 2021 вс 18:15
Реал
2 : 0
Валенсия
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 18:15
Реал
2
Валенсия
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Валенсия
4 : 1
Реал
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Валенсия
4
Реал
1
18.06.2020 18 июня 2020 чт 23:00
Реал
3 : 0
Валенсия
18.06.2020 18 июня 2020 чт 23:00
Реал
3
Валенсия
0
08.01.2020 08 янв. 2020 ср 22:00
Валенсия
1 : 3
Реал
08.01.2020 08 янв. 2020 ср 22:00
Валенсия
1
Реал
3
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Валенсия
1
Реал
1
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:30
Валенсия
2 : 1
Реал
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:30
Валенсия
2
Реал
1
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:45
Реал
2 : 0
Валенсия
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:45
Реал
2
Валенсия
0
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:15
Валенсия
1 : 4
Реал
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:15
Валенсия
1
Реал
4
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 23:15
Реал
2 : 2
Валенсия
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 23:15
Реал
2
Валенсия
2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:15
Реал
2 : 1
Валенсия
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:15
Реал
2
Валенсия
1
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:45
Валенсия
2 : 1
Реал
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:45
Валенсия
2
Реал
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Реал
3 : 2
Валенсия
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Реал
3
Валенсия
2
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 22:30
Валенсия
2 : 2
Реал
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 22:30
Валенсия
2
Реал
2
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Реал
2 : 2
Валенсия
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Реал
2
Валенсия
2
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Валенсия
2 : 1
Реал
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Валенсия
2
Реал
1
04.05.2014 04 мая 2014 вс 22:00
Реал
2 : 2
Валенсия
04.05.2014 04 мая 2014 вс 22:00
Реал
2
Валенсия
2
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Валенсия
2 : 3
Реал
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Валенсия
2
Реал
3
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 23:30
Валенсия
1 : 1
Реал
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 23:30
Валенсия
1
Реал
1
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:59
Валенсия
0 : 5
Реал
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:59
Валенсия
0
Реал
5
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Реал
2 : 0
Валенсия
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Реал
2
Валенсия
0

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🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
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